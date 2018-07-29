Во Владивостоке перекопали Старый дворик ГУМа
Приморская столица на целый месяц осталась без культового места.
Приморская столица на целый месяц осталась без культового места.
Нынешний день ВМФ в приморской столице явно не задался. С самого утра праздник омрачился новостью про том, что вандалы разломали стелу «Я люблю Владивосток». А теперь стало известно, что одно из культовых мест города — Старый дворик ГУМа — полностью перекопали. Как выяснилось, перед выходными работники муниципальных служб решили поменять там трубы.
О происходящем корреспонденту «Комсомолки» рассказала сотрудница одного из расположенных в «Дворике» заведений Екатерина Белоусова.
— Буквально перед выходными у нас все перерыли. Оставили только небольшие узкие тропиночки, и все. Пройти там сейчас сложно. Кроме того, у нашего заведения
Когда завершится ремонт труб, точно сказать не может никто. Сами рабочие уверяют, что закончат все не раньше, чем через месяц. Это означает, что Владивосток до конца лета останется без одного из самых популярных мест.