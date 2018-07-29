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08:00 (мск), источник: Известия

Жара в Москве спадет 29 июля

Жаркая погода, стоявшая в Москве в течение недели, немного спадет в воскресенье, 29 июля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

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Источник: Reuters

Днем температура воздуха составит +25…+27 градусов. Будет облачно, но дождя не ожидается. Возможно усиление порывов ветра до 12 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +15…+17 градусов, осадки не предвидятся. Усиления ветра не будет.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +28 градусов, ночью температура составит +12…+17 градусов.

Суббота была признана самым жарким днем этого лета в Москве — воздух прогрелся до +31 градуса. При этом вечером на столицу обрушили грозовые дожди. МЧС рекомендовало горожанам воздержаться от прогулок.

Метеорологи уже дали прогноз на первую неделю августа.

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