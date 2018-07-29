Жителей Красноярского края предупреждают о сильном ветре и дожде
Спасатели рекомендуют не выходить из дома.
Спасатели рекомендуют не выходить из дома.
ГУ МЧС по Красноярскому краю предупреждает жителей о сильном дожде и ветре. В ближайшие дни в центральных и южных районах края возможет град, порывы ветра до 20м/с.
Красноярские спасатели напоминают, что при сильном ветре лучше не выходить из дома. Если вы
Более внимательными нужно быть водителям. Размывы дорог и мокрое дорожное полотно могут вызвать рост ДТП и автомобильные пробки. Лучше оставить машину на закрытой стоянке, так как в районах со слабой ливневой канализацией может быть нарушено движение.