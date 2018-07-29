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11:05 (мск), источник: Kazinform

Казахстанцы могут посетить 19 стран без визы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Казахстанцы смогут посетить без оформления виз 19 стран. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РК, отвечая на официальный запрос МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Казахстан подписал с 20 странами двусторонние соглашения об освобождении от визовых требований для владельцев национальных общегражданских паспортов», — говорится в ответе ведомства.

В частности, это следующие страны:

1. Азербайджан (до 30 суток);
2. Аргентина (до 30 суток);
3. Армения (до 90 суток);
4. Беларусь (до 90 суток);
5. Бразилия (до 30 суток);
6. Гонконг (до 14 суток);
7. Грузия (до 90 суток);
8. Корея (до 30 суток);
9. Куба (до 30 суток) — не вступило в силу;
10. Кыргызстан (до 90 суток);
11. Молдова (до 90 суток);
12. Монголия (до 90 суток);
13. Россия (до 90 суток);
14. Таджикистан (до 30 суток);
15. Узбекистан (до 30 суток);
16. Украина (до 90 суток);
17. Сербия (до 30 суток);
18. Турция (до 30 суток);
19. Эквадор (до 30 суток).
20. ОАЭ (до 30 суток).

Между тем, МИД в рамках своей компетенции на постоянной основе ведет работу по дальнейшему повышению инвестиционной и туристской привлекательности страны и безопасной либерализации визового режима РК.

В настоящее время граждане 45 стран имеют право на безвизовый въезд в Казахстан сроком до 30 календарных дней. Это такие страны, как Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Мексика, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония.

Для других стран Казахстан предоставил облегченный вариант оформления визы, дав возможность иностранцам подавать заявку в электронном виде. Пилотный проект планируется запустить в текущем году, а пересечение госграницы иностранцами на первоначальном этапе предполагается через аэропорты городов Астана и Алматы.

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