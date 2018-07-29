Ремонт дворов продолжается в Приморье

Специалисты меняют или восполняют недостающий бордюр, где необходимо — отсыпают территорию щебнем, устанавливают лотки дождевой канализации. К настоящему времени ливнеотводы восстановлены по адресам: ул. Комсомольская, 7а в микрорайоне Ливадия, ул. Астафьева, 115 и ул. Арсеньева, 14 в центральной части городского округа. Монтаж дренажа продолжается у дома № 3 по ул. Черняховского. Кроме того, подрядчик по согласованию с жильцами устраивают проезды на прилегающие участки, которые автомобилисты используют для временного хранения своего транспорта.