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08:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Ремонт дворов продолжается в Приморье

Ремонт придомовых территорий продолжается в Находкинском городском округе, сообщили DEITA. RU в администрации НГО.

Специалисты меняют или восполняют недостающий бордюр, где необходимо — отсыпают территорию щебнем, устанавливают лотки дождевой канализации. К настоящему времени ливнеотводы восстановлены по адресам: ул. Комсомольская, 7а в микрорайоне Ливадия, ул. Астафьева, 115 и ул. Арсеньева, 14 в центральной части городского округа. Монтаж дренажа продолжается у дома № 3 по ул. Черняховского. Кроме того, подрядчик по согласованию с жильцами устраивают проезды на прилегающие участки, которые автомобилисты используют для временного хранения своего транспорта.

На первом этапе в перечень включено 26 объектов в разных микрорайонах городского округа. Работы выполняются в рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной среды обитания населения Находкинского городского округа на 2018−2020 годы» на условиях софинансирования из краевого бюджета. Адресный перечень подлежащих ремонту территорий составлен на основании заявок депутатов городской думы. Виды необходимых мероприятий определены специалистами управления ЖКХ администрации Находки.

Дмитрий Санников.

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