«Целая эпоха ушла»: в Новосибирске умер известный тележурналист Яков Лондон

— Именно он во многом определил, каким является новосибирское телевидение. Очень жесткий в бизнесе, но крайне отзывчивый и всегда готовый оказать поддержку людям ближнего круга. Он жил ярко, мало чего боялся, рисковал, выигрывал и проигрывал, — написал на своей странице в соцсетях Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области. — Мало кто мог соперничать с ним в умении принимать нестандартные решения. Мои искренние соболезнования всем родным и близким покойного.