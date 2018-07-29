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09:50 (мск), источник: Комсомольская правда

«Целая эпоха ушла»: в Новосибирске умер известный тележурналист Яков Лондон

Свои соболезнования выразил Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области.

В воскресенье, 29 июля, стало известно о том, что в Новосибирске скончался известный тележурналист Яков Лондон.

— Именно он во многом определил, каким является новосибирское телевидение. Очень жесткий в бизнесе, но крайне отзывчивый и всегда готовый оказать поддержку людям ближнего круга. Он жил ярко, мало чего боялся, рисковал, выигрывал и проигрывал, — написал на своей странице в соцсетях Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области. — Мало кто мог соперничать с ним в умении принимать нестандартные решения. Мои искренние соболезнования всем родным и близким покойного.

Сибиряки соболезнуют родным и близким Якова Рувимовича:

— Целая эпоха вместе с Яшей ушла. Тоскливо, — написал Дмитрий Малышкин.

— Царствие небесное, вечный покой, — написал Николай Пахомов.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным Якова Лондона.

ДОСЬЕ «КП».

Яков Рувимович Лондон родился 13 апреля 1964 года. С 2001 года Яков Лондон стал генеральным директором регионального проекта «Сибирь-ТВ». В 2002 году он был награжден премией «Телезубр» за вклад в развитие регионального телевидения.

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