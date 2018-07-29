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10:12 (мск), источник: Sputnik.by

Теперь из-за жары: на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Температура воздуха в Беларуси составит +30…+32 °С в воскресенье, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

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Источник: Sputnik.by

Повышение температуры наблюдалось по восточной части страны уже в субботу, а в воскресенье она должна достичь максимума — +30..+32°C.

При этом в стране ожидается сухая погода, по юго-западной части возможны кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами.

Утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный, при грозах — порывистый.

В ночное и утреннее время температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 градусов тепла.

Как сообщили синоптики, жаре и грозам белорусы обязаны скандинавскому антициклону, который пришел в нашу страну. Его влияние будет ощущаться и на следующей неделе: осадки в понедельник ожидаются в западных регионах, на юго-западе сохранится температура выше 30 °C. Несколько прохладнее будет на северо-востоке — до 26 °C.

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