Теперь из-за жары: на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Источник: Sputnik.by

Повышение температуры наблюдалось по восточной части страны уже в субботу, а в воскресенье она должна достичь максимума — +30..+32°C.

При этом в стране ожидается сухая погода, по юго-западной части возможны кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами.

Утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный, при грозах — порывистый.

В ночное и утреннее время температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 градусов тепла.