Теперь из-за жары: на воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности

Повышение температуры наблюдалось по восточной части страны уже в субботу, а в воскресенье она должна достичь максимума — +30..+32°C.
При этом в стране ожидается сухая погода, по юго-западной части возможны кратковременные дожди, в некоторых районах с грозами.
Утром местами возможен слабый туман, ветер умеренный, при грозах — порывистый.
В ночное и утреннее время температура воздуха будет колебаться от 16 до 22 градусов тепла.
Как сообщили синоптики, жаре и грозам белорусы обязаны скандинавскому антициклону, который пришел в нашу страну. Его влияние будет ощущаться и на следующей неделе: осадки в понедельник ожидаются в западных регионах, на юго-западе сохранится температура выше 30 °C. Несколько прохладнее будет на северо-востоке — до 26 °C.