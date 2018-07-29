Памятник морякам-амурцам в Хабаровске приведут в порядок

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске задумались о восстановлении памятника морякам-амурцам. Обновить его решили к 110-летию Краснознаменной Амурской флотилии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению инициаторов реконструкции, основная проблема исторического бронетанкера — это его бесхозность. Сейчас монумент не числится на балансе ни у муниципалитета, ни у края.

— Памятник установили в Хабаровске в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Он участвовал в боевых действиях, в том числе в знаменитой Берлинской операции, прошел по рекам Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. На Дальний Восток бронетанкер попал в 1969 году. Его использовали для защиты границ на реке Амур во время событий на острове Даманский, — рассказали в министерстве промышленности и транспорта края.