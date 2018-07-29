Памятник морякам-амурцам в Хабаровске приведут в порядок
Обновленный бронетанкер 302 планируют сдать до празднования 75-летия Великой Победы.
Обновленный бронетанкер 302 планируют сдать до празднования 75-летия Великой Победы.
В Хабаровске задумались о восстановлении памятника
— Памятник установили в Хабаровске в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Он участвовал в боевых действиях, в том числе в знаменитой Берлинской операции, прошел по рекам Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. На Дальний Восток бронетанкер попал в 1969 году. Его использовали для защиты границ на реке Амур во время событий на острове Даманский, — рассказали в министерстве промышленности и транспорта края.
К реконструкции готовы приступить хабаровские корабелы из судоремонтного и судостроительного заводов. К восстановительным работам также планирую привлечь молодежь, представителей органов власти и общественности.