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08:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Памятник морякам-амурцам в Хабаровске приведут в порядок

Обновленный бронетанкер 302 планируют сдать до празднования 75-летия Великой Победы.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске задумались о восстановлении памятника морякам-амурцам. Обновить его решили к 110-летию Краснознаменной Амурской флотилии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. По мнению инициаторов реконструкции, основная проблема исторического бронетанкера — это его бесхозность. Сейчас монумент не числится на балансе ни у муниципалитета, ни у края.

— Памятник установили в Хабаровске в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Он участвовал в боевых действиях, в том числе в знаменитой Берлинской операции, прошел по рекам Березина, Припять, Западный Буг, Висла, Одер, Шпрее. На Дальний Восток бронетанкер попал в 1969 году. Его использовали для защиты границ на реке Амур во время событий на острове Даманский, — рассказали в министерстве промышленности и транспорта края.

К реконструкции готовы приступить хабаровские корабелы из судоремонтного и судостроительного заводов. К восстановительным работам также планирую привлечь молодежь, представителей органов власти и общественности.

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