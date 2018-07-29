Под Омском дорожники уложили асфальт на песок за 3,6 млн рублей

Действие происходит в поселке Ачаир Омского района, где идет ремонт дороги по улице Первомайская.

Автор ролика удивился тому, что асфальт здесь почему-то укладывают поверх песка, политого битумом, а не поверх щебневой подушки, как того требуют технологии.

«Улицу Первомайскую пытаются закатывать асфальтом. Разгребли грязь по обочинам. И самое интересное: вот на это они собираются асфальт класть. Полили песок битумом и говорят, будет держаться. Да здравствуют наши дорожники!», — заявляет автор видео.

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