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09:07 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском дорожники уложили асфальт на песок за 3,6 млн рублей

Видеоролик с неоднозначным, с точки зрения технологий, ремонтом дороги на Youtube выложил пользователь Серега Сибиряк.

Действие происходит в поселке Ачаир Омского района, где идет ремонт дороги по улице Первомайская.

Автор ролика удивился тому, что асфальт здесь почему-то укладывают поверх песка, политого битумом, а не поверх щебневой подушки, как того требуют технологии.

«Улицу Первомайскую пытаются закатывать асфальтом. Разгребли грязь по обочинам. И самое интересное: вот на это они собираются асфальт класть. Полили песок битумом и говорят, будет держаться. Да здравствуют наши дорожники!», — заявляет автор видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что тендер на выполнение работ по ремонту дороги на улице Первомайская в селе Ачаир выиграло ДРСУ № 3. Стоимость работ составляет 3,6 млн рублей.

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