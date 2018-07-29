Под Омском дорожники уложили асфальт на песок за 3,6 млн рублей
Видеоролик с неоднозначным, с точки зрения технологий, ремонтом дороги на Youtube выложил пользователь Серега Сибиряк.
Видеоролик с неоднозначным, с точки зрения технологий, ремонтом дороги на Youtube выложил пользователь Серега Сибиряк.
Действие происходит в поселке Ачаир Омского района, где идет ремонт дороги по улице Первомайская.
Автор ролика удивился тому, что асфальт здесь
«Улицу Первомайскую пытаются закатывать асфальтом. Разгребли грязь по обочинам. И самое интересное: вот на это они собираются асфальт класть. Полили песок битумом и говорят, будет держаться. Да здравствуют наши дорожники!», — заявляет автор видео.
Отметим, что тендер на выполнение работ по ремонту дороги на улице Первомайская в селе Ачаир выиграло ДРСУ № 3. Стоимость работ составляет 3,6 млн рублей.