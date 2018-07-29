Временная передышка. Жара в столице немного спадет 29 июля
В воскресенье, 29 июля, жителей столицы и Подмосковья ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до 28 градусов, передает портал «Метеоновости».
В воскресенье, 29 июля, жителей столицы и Подмосковья ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до 28 градусов, передает портал «Метеоновости».
По данным синоптиков, 29 июля столичный регион окажется на
При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 25−27 градусов, а по области — от 23 до 28 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.
Кроме того, специалисты предупредили, что
Ранее сообщалось, что температура в Москве побила годовой рекорд. В субботу, 28 июля, воздух прогрелся до 31,1 градуса. По прогнозам, жара сохранится в столице всю первую неделю августа.