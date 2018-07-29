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09:37 (мск), источник: m24.ru

Временная передышка. Жара в столице немного спадет 29 июля

В воскресенье, 29 июля, жителей столицы и Подмосковья ожидает облачная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут до 28 градусов, передает портал «Метеоновости».

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Источник: AP 2018

По данным синоптиков, 29 июля столичный регион окажется на юго-западной периферии антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 25−27 градусов, а по области — от 23 до 28 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Кроме того, специалисты предупредили, что из-за повышенного атмосферного давления — 753 миллиметров ртутного столба — люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут ощутить недомогание и головные боли.

Ранее сообщалось, что температура в Москве побила годовой рекорд. В субботу, 28 июля, воздух прогрелся до 31,1 градуса. По прогнозам, жара сохранится в столице всю первую неделю августа.

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07:12 (мск)© Ньюстюб
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