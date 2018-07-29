Временная передышка. Жара в столице немного спадет 29 июля

Источник: AP 2018

По данным синоптиков, 29 июля столичный регион окажется на юго-западной периферии антициклона, поэтому будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди.

При этом днем воздух в столице прогреется до плюс 25−27 градусов, а по области — от 23 до 28 градусов тепла. Восточный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Кроме того, специалисты предупредили, что из-за повышенного атмосферного давления — 753 миллиметров ртутного столба — люди, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут ощутить недомогание и головные боли.