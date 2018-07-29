Мэр Краснодара сыграл в товарищеском матче на турнире по стритболу

Мэр Краснодара сыграл в товарищеском матче на турнире по стритболу

Игра состоялась 28 июля на Театральной площади в поддержку стритбола и международного турнира. Она прошла между матчами Всероссийского турнира по стритболу Red Bull Reign.