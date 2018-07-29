Gorillaz обратились к фанатам после прерванного концерта в Москве
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz расстроились
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz расстроились
Фестиваль Park live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу вечером был запланирован концерт британской группы Gorillaz. Коллектив отыграл больше половины шоу, но им пришлось прервать выступление
«Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт