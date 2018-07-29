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09:50 (мск), источник: РИА Новости

Gorillaz обратились к фанатам после прерванного концерта в Москве

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Участники британской группы Gorillaz расстроились из-за того, что им пришлось остановить концерт на фестивале Park live в Москве из-за сильнейшей грозы, но безопасность зрителя должна быть на первом месте.

Источник: РИА Новости

Фестиваль Park live проходит в парке Горького с 27 по 29 июля. В субботу вечером был запланирован концерт британской группы Gorillaz. Коллектив отыграл больше половины шоу, но им пришлось прервать выступление из-за сильнейшей грозы. Изначально организаторы предполагали, что шоу может продолжиться, но в итоге его отменили. Это было первое выступление Gorillaz в России.

«Всем, кто был на фестивале Park Live: мы очень расстроены тем, что нам пришлось остановить концерт из-за грозы… Мы ничего не могли с этим поделать. Ваша безопасность должна быть всегда на первом месте», — такое сообщение появилось в официальном Twitter-аккаунте группы.

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