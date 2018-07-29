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10:43 (мск), источник: Volga News

В Самаре отмечают День Военно-Морского флота России

В воскресенье, 29 июля, в 10:00, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной (на Некрасовском спуске) началось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня Военно-Морского Флота России.

Источник: mil.ru

В мае 1942 г. на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16−17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 молодых людей не вернулись домой.

Митинг у памятника Соловецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. В память о погибших во время Великой Отечественной войны и в других локальных конфликтах моряках к памятнику возложили цветы. С борта малого десантного корабля юнармейцы спустят на воду венки. Венки на воду опустят и ветераны ВМФ.

Мероприятие проводится общественными организациями ВМФ при поддержке правительства Самарской области.

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