В Самаре отмечают День Военно-Морского флота России
В воскресенье, 29 июля, в 10:00, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной (на Некрасовском спуске) началось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
В воскресенье, 29 июля, в 10:00, в Самаре у памятника Соловецким юнгам на одноименной аллее набережной (на Некрасовском спуске) началось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня
В мае 1942 г. на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг
Митинг у памятника Соловецким юнгам начался с поднятия Андреевского флага. В память о погибших во время Великой Отечественной войны и в других локальных конфликтах моряках к памятнику возложили цветы. С борта малого десантного корабля юнармейцы спустят на воду венки. Венки на воду опустят и ветераны ВМФ.
Мероприятие проводится общественными организациями ВМФ при поддержке правительства Самарской области.