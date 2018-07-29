В Самаре отмечают День Военно-Морского флота России

В мае 1942 г. на Соловецких островах в Белом море была создана школа юнг ВМФ. Памятная аллея в Самаре расположена там, откуда уезжали учиться в Школу юнг мальчики-добровольцы. Им было по 16−17 лет. Они наравне со взрослыми несли суровую флотскую службу. Более половины из 700 молодых людей не вернулись домой.