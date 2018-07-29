В московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

«В столичном регионе выпало 47% месячной нормы осадков… Так, за минувшие сутки в Москве на ВДНХ зафиксировано 10 миллиметров дождя, в Тушино — 20 миллиметров, на Балчуге — 5 миллиметров. Сразу за МКАДом сумма осадков варьировалась от 26 до 44 миллиметров», — сказал собеседник агентства.