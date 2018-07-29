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14:04 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: стада кенгуру уничтожают поля в Австралии

За последние годы количество животных в стране заметно увеличилась и продолжает расти.

Жительница штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Мари Харли сняла на видео, как тысячи животных перебегают ее пастбище, полностью уничтожая угодья. Она отметила, что за последние годы численность кенгуру в Австралии заметно увеличилась и продолжает расти, однако власти не контролируют их популяцию. На данный момент их насчитывается более 46 миллионов особей.

Жители континенты считают, что кенгуру серьезно вредят их домовым хозяйствам.

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