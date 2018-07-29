Видеофакт: стада кенгуру уничтожают поля в Австралии

Жительница штата Новый Южный Уэльс (Австралия) Мари Харли сняла на видео, как тысячи животных перебегают ее пастбище, полностью уничтожая угодья. Она отметила, что за последние годы численность кенгуру в Австралии заметно увеличилась и продолжает расти, однако власти не контролируют их популяцию. На данный момент их насчитывается более 46 миллионов особей.