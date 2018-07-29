Леонов: человек программируем, но он может программировать сам себя

Источник: Sputnik.by

Наука о данных, или data science — ставший в последнее время очень модным раздел информатики, все чаще и чаще применяемый в бизнесе. С момента популяризации концепции «больших данных» из ряда академических дисциплин, она, примерно с 2010 года, стала практической сферой деятельности и на данный момент является одной из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий.

«Когда все говорят, что за ними следят, я говорю, что люди совсем не о том волнуются. Кто-то, конечно, знает, где они живут, в какую школу ходят дети. А вопросы влияния на политику или ход истории не совсем связан с персональными данными. Но алгоритмически это возможно. Что касается политических мнений, сейчас они полностью запрограммированы у всех, кто сидит в интернете, не говоря о телевидении. Ты выбираешь сторону, выбираешь свою идентичность, и дальше тебе кормится то, на что ты однажды «кликнул», — говорит Леонов.

По мнению собеседника Sputnik, ничего страшного нет в том, что человек программируем, как машина. И самое интересное, что человек способен программировать сам себе, без влияния извне. Правда, не всегда он способен это адекватно воспринять. Это видно на примере уникального для Беларуси проекта, которым Леонов занимается в последние полгода в одном из культурных минских пространств.