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14:06 (мск), источник: Sputnik.by

Леонов: человек программируем, но он может программировать сам себя

Специалист по прикладной математике и машинному обучению, поэт и музыкант Иван Леонов рассказал радио Sputnik Беларусь о своем опыте возвращения из США и реализуемом им уникальном для Беларуси публичном проекте.

Источник: Sputnik.by

Наука о данных, или data science — ставший в последнее время очень модным раздел информатики, все чаще и чаще применяемый в бизнесе. С момента популяризации концепции «больших данных» из ряда академических дисциплин, она, примерно с 2010 года, стала практической сферой деятельности и на данный момент является одной из самых перспективных и высокооплачиваемых профессий.

«Когда все говорят, что за ними следят, я говорю, что люди совсем не о том волнуются. Кто-то, конечно, знает, где они живут, в какую школу ходят дети. А вопросы влияния на политику или ход истории не совсем связан с персональными данными. Но алгоритмически это возможно. Что касается политических мнений, сейчас они полностью запрограммированы у всех, кто сидит в интернете, не говоря о телевидении. Ты выбираешь сторону, выбираешь свою идентичность, и дальше тебе кормится то, на что ты однажды «кликнул», — говорит Леонов.

По мнению собеседника Sputnik, ничего страшного нет в том, что человек программируем, как машина. И самое интересное, что человек способен программировать сам себе, без влияния извне. Правда, не всегда он способен это адекватно воспринять. Это видно на примере уникального для Беларуси проекта, которым Леонов занимается в последние полгода в одном из культурных минских пространств.

«Проект “Пятиминутка Пугачанги” я фактически подсмотрел в Нью-Йорке, когда выпустил несколько песен и хотел их явить миру. Я нашел одну из традиционных встреч из серии “Открытый микрофон”, где собирались люди, которые желали себя как-то выразить. Я влюбился в это и, когда я вернулся в Минск, решил попробовать применить формат здесь. У нас каждый выступающий имеет пять минут, нельзя приставать к людям, мешать выступающим и поджигать помещение. Уже состоялось 4 встречи, скоро следующая» — сказал Леонов.

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