В московском парке «Сокольники» проходит фестиваль израильского кино

Открыть 17-й Фестиваль израильского кино в кинотеатре «Пионер» в парке «Сокольники» организаторы решили комедией «Сквозь стену». Ее представит московскому зрителю лично режиссер Рама Бурштейн. Также предварять показ своих работ будут Элиран Элья («Сомнительные»), Шай Лахав («И тогда пришла она»).

Фестиваль стартует сегодня, 29 июля, и продлится до 29 августа.

Программа фестиваля довольно обширна. Это, кроме полнометражных фильмов, популярнейший в Израиле сериал «Разбудить медведя», документальные ленты «Бен Гурион. Эпилог» и «Блюз уходящего лета».

Фестиваль приурочен к 70-летию со дня провозглашения независимости государства Израиль.