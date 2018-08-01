Мозг и медитация. Чем знания тибетских монахов помогут в бизнесе
Как медитация влияет на нейропластичность мозга и почему в стремлении заработать нет ничего дурного.
Как медитация влияет на нейропластичность мозга и почему в стремлении заработать нет ничего дурного.
3 августа в Москве с лекцией выступит буддистский монах Мингьюр Ринпоче, автор книги «Будда, мозг и нейрофизиология счастья». Перед своим приездом Мингьюр Ринпоче рассказал Forbes Life, чему бизнесменам стоит научиться у буддистских монахов.
Исследования в Вейсмановской лаборатории нейрофизиологии и функционирования мозга Университета Висконсина подтвердили способность мозга меняться. Это называется нейропластичностью.
Многие ученые убеждены, что если человек родился несчастным, он так и будет несчастным всю жизнь, что измениться невозможно. Нейропластичность утверждает обратное: если человек родился несчастным, то вполне может стать счастливым. Один из самых действенных способов воздействия на мозг для этого — медитация.
У каждого человека есть исходное состояние, которое не зависит ни от власти, ни от богатства. На него можно повлиять с помощью медитации.
Ученые также выяснили, что мозг имеет тенденцию «приклеиваться» к эмоциям и проблемам. Например, если у человека проблемы на работе, он может перенести их в семейную жизнь. И наоборот, неприятности в личной жизни могут отражаться на работе. Результаты исследования показали, что у практикующих медитацию есть способность абстрагироваться от проблем. Они видят проблему, осознают ее, но не попадают в ее ловушку.
В бизнесе важны видение, миссия, умение управлять. Все это изначально зарождается в уме, все исходит из ума. В результате медитации ваш ум начинает мыслить шире, вы смотрите на вещи шире и ваши мысли и идеи становятся более креативными.
Поступки, которые мы совершаем под воздействием стресса или негативных эмоциях, мешают нам мыслить глобально, свежо, креативно. Нашей жизнью руководит босс — наш ум. Если босс немного не в себе, то весь офис и всего сотрудники тоже начинают сходить с ума. Когда вы медитируете, ваш ум успокаивается, становится умиротворенным, более гибким.
Надо начинать начинать с простых техник: например, понаблюдать за дыханием. Не стоит сильно концентрироваться. Многие неправильно понимают слово «медитация», считают, что медитация — это остановка мыслей, чтобы ни о чем не думать. Вовсе нет. Суть медитации — это осознавание. Мы знаем, что мы дышим. Вдох, выдох… Надо научиться дышать осознанно. Это как с
Главное, понимать смысл ваших действий, вашей работы. Ведь в конечном итоге каждый из нас стремится помочь другим людям, друзьям, семье, обществу, планете. Если вы это осознаете, то все будет идти гладко. Вы действительно будете помогать другим людям, желание помочь станет основой вашего бизнеса, клиенты будут
Как правило, у нас есть убеждение, что мы должны решить проблемы собеседника, урегулировать его ситуацию, предложить
Само по себе желание заработать не может стать препятствием для достижения счастья. Весь вопрос в мотивации. Если вы хотите разбогатеть, чтобы причинить зло другим людям, даже если вы станете богатым и влиятельным, в глубине души вы будете чувствовать себя несчастным. А если вы просто зарабатываете деньги, чтобы всем вокруг вас было хорошо — вашей семье, друзьям и так далее — в этом нет никакого противоречия счастью.