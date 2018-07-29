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18:08 (мск), источник: Комсомольская правда

13 выпускников ЧВВАКУШа получили красные дипломы

Челябинское высшее военное авиационное училище вдвое увеличило выпуск офицеров боевого управления.

В Челябинском филиале Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» праздник. Дипломы об окончании училища получили более 80 выпускников — офицеров боевого управления. В прошлом году, к примеру, по этой специальности было подготовлено 38 лейтенантов.

13 выпускников получили красные дипломы. Документ о высшем образовании им вручил главный штурман ВВС России полковник Анатолий Миняйло. Один из выпускников получил золотую медаль.

А выпускники школ со всей страны рвутся поступить в престижный челябинский вуз. Сейчас — разгар вступительных испытаний. Курсантами авиационного училища мечтают стать более тысячи парней. На первый курс в Челябинский филиал Военно-воздушной академии зачислят более 430 молодых людей на специальности «штурман» и «офицер боевого управления».

В сентябре у новоиспеченных курсантов ожидается присяга.

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