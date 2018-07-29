13 выпускников ЧВВАКУШа получили красные дипломы
Челябинское высшее военное авиационное училище вдвое увеличило выпуск офицеров боевого управления.
Челябинское высшее военное авиационное училище вдвое увеличило выпуск офицеров боевого управления.
В Челябинском филиале Военного
13 выпускников получили красные дипломы. Документ о высшем образовании им вручил главный штурман ВВС России полковник Анатолий Миняйло. Один из выпускников получил золотую медаль.
А выпускники школ со всей страны рвутся поступить в престижный челябинский вуз. Сейчас — разгар вступительных испытаний. Курсантами авиационного училища мечтают стать более тысячи парней. На первый курс в Челябинский филиал
В сентябре у новоиспеченных курсантов ожидается присяга.