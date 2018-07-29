Около 500 человек приняли участие в праздновании Дня ВМФ в Иркутске
Около 500 человек участвовали в праздничных мероприятиях в Иркутске, посвященных Дню
Около 500 человек участвовали в праздничных мероприятиях в Иркутске, посвященных Дню
От Дома офицеров стартовал торжественный марш до памятника В. И. Ленину, где была возложена гирлянда. Затем шествие продолжилось до острова Юность. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил моряков и вручил памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
«С петровских времен и по сей день флот является гордостью нашей страны. И хоть мы с вами находимся за тысячи километров от морских рубежей, наши земляки с честью и достоинством несут службу ради укрепления
Слова благодарности в адрес офицеров и ветеранов ВМФ также произнес заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук, который подчеркнул, что держава, имеющая в составе боевого вооружения флот, считается сильной и развитой, а история российского флота хранит немало страниц ярких побед.
Кроме того, ветеранам службы были вручены медали «Ветеран