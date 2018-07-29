Около 500 человек приняли участие в праздновании Дня ВМФ в Иркутске

Источник: mil.ru

От Дома офицеров стартовал торжественный марш до памятника В. И. Ленину, где была возложена гирлянда. Затем шествие продолжилось до острова Юность. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил моряков и вручил памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

«С петровских времен и по сей день флот является гордостью нашей страны. И хоть мы с вами находимся за тысячи километров от морских рубежей, наши земляки с честью и достоинством несут службу ради укрепления военно-морского флота России и сохранения его лучших традиций. Сегодня мы также чтим память воинов-моряков, которые отдали жизнь за Родину», — цитирует главу города пресс-служба мэрии Иркутска.

Слова благодарности в адрес офицеров и ветеранов ВМФ также произнес заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук, который подчеркнул, что держава, имеющая в составе боевого вооружения флот, считается сильной и развитой, а история российского флота хранит немало страниц ярких побед.