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12:26 (мск), источник: НИА Иркутск

Около 500 человек приняли участие в праздновании Дня ВМФ в Иркутске

Около 500 человек участвовали в праздничных мероприятиях в Иркутске, посвященных Дню военно-морского флота. Среди них ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие в отставке и в запасе, ветераны военно-морской службы. Организатором выступил Совет ветеранов ВМФ Иркутска при поддержке администрации областного центра.

Источник: mil.ru

От Дома офицеров стартовал торжественный марш до памятника В. И. Ленину, где была возложена гирлянда. Затем шествие продолжилось до острова Юность. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников поздравил моряков и вручил памятные подарки ветеранам Великой Отечественной войны.

«С петровских времен и по сей день флот является гордостью нашей страны. И хоть мы с вами находимся за тысячи километров от морских рубежей, наши земляки с честью и достоинством несут службу ради укрепления военно-морского флота России и сохранения его лучших традиций. Сегодня мы также чтим память воинов-моряков, которые отдали жизнь за Родину», — цитирует главу города пресс-служба мэрии Иркутска.

Слова благодарности в адрес офицеров и ветеранов ВМФ также произнес заместитель председателя Думы Иркутска Виталий Матвийчук, который подчеркнул, что держава, имеющая в составе боевого вооружения флот, считается сильной и развитой, а история российского флота хранит немало страниц ярких побед.

Кроме того, ветеранам службы были вручены медали «Ветеран Военно-Морского флота», «За верность Флоту», «Флот, Честь, Отечество», «100 лет Морской авиации», «320 лет Военно-Морскому Флоту России» и знак «100 лет Вооруженным Силам». По традиции на воду был спущен венок в память о моряках, погибших при исполнении воинского долга, состоялся парад морских судов. Праздник завершился концертом при участии городских творческих коллективов.

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