С завтрашнего дня вступает в силу новое метеопредупреждение

Так, в этот период в послеобеденные часы ожидается знойная погода, температура воздуха составит от 33 °C и выше.

Чтобы избежать проблем, вызванных жарой в последующие дни, врачи рекомендуют потреблять как можно больше жидкости и избегать долгого пребывания на солнце, особенно в обеденные часы.