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15:59 (мск), источник: Noi.md

С завтрашнего дня вступает в силу новое метеопредупреждение

Синоптики объявили желтый код опасности в связи с жарой в период с 30 июля по 1 августа, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Так, в этот период в послеобеденные часы ожидается знойная погода, температура воздуха составит от 33 °C и выше.

Чтобы избежать проблем, вызванных жарой в последующие дни, врачи рекомендуют потреблять как можно больше жидкости и избегать долгого пребывания на солнце, особенно в обеденные часы.

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