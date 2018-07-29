С завтрашнего дня вступает в силу новое метеопредупреждение
Синоптики объявили желтый код опасности в связи с жарой в период с 30 июля по 1 августа, сообщает Noi.md.
Синоптики объявили желтый код опасности в связи с жарой в период с 30 июля по 1 августа, сообщает Noi.md.
Так, в этот период в послеобеденные часы ожидается знойная погода, температура воздуха составит от 33 °C и выше.
Чтобы избежать проблем, вызванных жарой в последующие дни, врачи рекомендуют потреблять как можно больше жидкости и избегать долгого пребывания на солнце, особенно в обеденные часы.