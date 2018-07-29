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15:42 (мск), источник: Калининград.Ru

МЧС предупреждает об аномальной жаре в Калининградской области

Региональное управление МЧС предупреждает об аномально жаркой погоде.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 764 мм рт. ст. 3 м/с

По данным синоптиков, с 29 июля по 2 августа среднесуточная температура воздуха в области будет на 7−8 градусов выше нормы.

Столбик термометра в дневные часы поднимется выше отметки в 30 °C. В такую погоду необходимо снизить физические нагрузки и время нахождения на улице. Нужно пить больше воды и носить головные уборы, а также регулярно проветривать помещения.

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