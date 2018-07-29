МЧС предупреждает об аномальной жаре в Калининградской области

По данным синоптиков, с 29 июля по 2 августа среднесуточная температура воздуха в области будет на 7−8 градусов выше нормы.

Столбик термометра в дневные часы поднимется выше отметки в 30 °C. В такую погоду необходимо снизить физические нагрузки и время нахождения на улице. Нужно пить больше воды и носить головные уборы, а также регулярно проветривать помещения.