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12:21 (мск), источник: Kazinform

На 12 часов задерживается авиарейс «Атырау-Кутаиси»

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ — В Атырау на 12 часов задерживается самолет в Кутаиси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Сегодня в 14 часов по местному времени мы должны были вылететь чартерным рейсом авиакомпании “Sunkar Air” из Атырау в грузинский город Кутаиси. Однако утром туристическая компания, через которую оформлялась поездка, сообщила, что вылет задерживается до 2 часов ночи — ровно на 12 часов. Точную причину задержки самолета в турфирме не знают. Сказали, что раньше “Sunkar Air” была единственной компанией, выполнявшей все чартерные рейсы строго по расписанию. И вот 12 часов», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» один из атырауских туристов Талгат Аубекеров.

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