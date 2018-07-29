На 12 часов задерживается авиарейс «Атырау-Кутаиси»

«Сегодня в 14 часов по местному времени мы должны были вылететь чартерным рейсом авиакомпании “Sunkar Air” из Атырау в грузинский город Кутаиси. Однако утром туристическая компания, через которую оформлялась поездка, сообщила, что вылет задерживается до 2 часов ночи — ровно на 12 часов. Точную причину задержки самолета в турфирме не знают. Сказали, что раньше “Sunkar Air” была единственной компанией, выполнявшей все чартерные рейсы строго по расписанию. И вот 12 часов», — сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» один из атырауских туристов Талгат Аубекеров.