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12:11 (мск), источник: ТАСС

Концерт «Россия в моем сердце» в честь спортивных побед 2018 года состоялся в Москве

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Торжественный концерт «Россия в моем сердце», посвященный спортивным победам 2018 года, состоялся в субботу на Манежной площади в Москве. Вход на мероприятие был свободным, по данным столичного ГУ МВД РФ, его посетили порядка тридцати тысяч человек.

Источник: РИА "Новости"

Собравшихся на Манежной людей не спугнули даже дождь и гроза. За полтора часа ожидания основной части концерта зрители научились танцевать с зонтами и назло непогоде скандировали «Россия в моем сердце!». В итоге ливень сдался, и на сцену вышли ведущие Дмитрий Губерниев и Ольга Шелест, а также команда звезд отечественной эстрады.

«Спасибо за то, что вас здесь столько, несмотря на непогоду, — обратился Николай Басков к многотысячной толпе. — Это еще раз доказывает, что Россия в сердце каждого!». Кристина Орбакайте, Стас Пьеха, Зара, Александр Маршал, группа «Земляне», Денис Майданов и Александр Буйнов поздравили спортсменов гимном отечественных болельщиков «Россия, вперед!». Героев чемпионата мира по футболу, зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пхёнчхане чествовали Лев Лещенко, Александр Розенбаум, Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо», Глеб Матвейчук, Елена Темникова, Денис Клявер и многие другие. Для хоккеистов запел даже спортивный комментатор Губерниев — с детским музыкальным театром «Домисолька».

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«Дорогие спортсмены, это все для вас! Спасибо за ваши победы», — поблагодарила героев вечера Полина Гагарина. «Столько поводов гордиться нашей страной!» — отметил Дима Билан. Лолита Милявская призналась, что благодаря сборной по футболу стала болельщицей. «Народ, который три часа под дождем чествует наших спортсменов, победить нельзя», — заметил Олег Газманов.
Первыми вышли футболисты.

Первыми на сцену, пол которой был символично сооружен в виде футбольного поля, вышли футболисты сборной России и главный тренер команды Станислав Черчесов. Их успех на домашнем чемпионате мира — выход в четвертьфинал — стал наивысшим достижением в новейшей истории отечественного футбола.

Почетные гости праздника предстали не в полном составе, так как некоторые игроки в субботу начали выступление в чемпионате России за свои клубы. Футболисты выглядели несколько уставшими, но с искренними улыбками поприветствовали публику. Сначала слово взял Черчесов, а затем к зрителям обратились капитан сборной России Игорь Акинфеев и нападающий Артем Дзюба.

«Погода специально проверяет нас на прочность. Наша семья состояла из 23 футболистов плюс тренерский и медицинский штабы, но теперь она расширилась до десятков миллионов. Главное — не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед», — сказал Черчесов, которого поддержали болельщики криками «Россия!». Схожий смысл вложили в свои слова и Акинфеев с Дзюбой, а последний лаконично завершил выступление фразой «Футбол жив!».

Субботний день для сборной России получился крайне насыщенным — тренерский штаб и игроки команды посетили Кремль, где президент РФ Владимир Путин вручил им государственные награды. Главный тренер россиян Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

Также российскую команду чествовали в Министерстве спорта, где руководитель ведомства Павел Колобков и вице- премьер РФ Ольга Голодец вручили футболистам удостоверения и знаки заслуженных мастеров спорта. Тренерский штаб национальной сборной был удостоен званий «заслуженный тренер России».

Большая спортивная семья

Количество титулованных российских спортсменов на Манежной площади в субботу было велико. Они общались друг с другом, охотно раздавали автографы и фотографировались с детьми, волонтерами и организаторами концерта. Многие гости мероприятия особенно ждали появления «Красной машины» — сборной России по хоккею, однако приятным сюрпризом стало и присутствие отечественных волейболистов. Подопечные Сергея Шляпникова в июле выиграли первую в истории волейбольную Лигу наций.

«Думаю, здесь любой вид спорта встречают очень хорошо, и волейбол не исключение. Ощущения на сцене перед толпой не особо отличались от того, когда ты на площадке — для нас было привычно, единственное, что дождливая погода добавляет изюминки мероприятию. Приятно было здесь находиться, пускай и тридцать секунд. Хочется сказать болельщикам, чтобы они болели за нас и приходили на волейбол, так как все, что мы делаем — мы делаем для них», — сказал журналистам многолетний лидер сборной России Алексей Вербов.

Его поддержал и олимпийский чемпион по шорт-треку 2014 года, обладатель первой награды (бронзы) российской команды на ОИ-2018 Семен Елистратов. Спортсмен рассказал, что для участия в концерте смог выбрать время в плотном тренировочном процессе, который Елистратов проходит на базе в Новогорске.

«Большое спасибо организаторам за это замечательное мероприятие. Надеюсь, наши успехи вдохновят молодых ребятишек на занятие спортом», — отметил шорт-трекист в беседе с журналистами.

Своими впечатлениями от чемпионата мира по футболу и концерта «Россия в моем сердце» также поделился другой почетный гость мероприятия — олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков. «Чувствую гордость за нашу страну, болельщики приходят, поддерживают спортсменов, радуются с ними. Приятно, когда выходишь на сцену, а тебя знают, кричат слова поддержки. Вообще надо говорить, что спортсменов в нашей стране любят, с ними проходят и радости, и трудности», — подчеркнул Легков в разговоре с ТАСС.

«Красная машина» приехала с перстнями

Под занавес концерта зрителей ждала кульминация — они вновь смогли увидеть хоккейную сборную России. Сезон хоккеистов завершился относительно давно, однако болельщики даже на фоне футбольного чемпионата мира помнят историческую олимпийскую победу «Красной машины».

Сборная России с золотыми медалями приехала на Манежную площадь в полном составе, многие хоккеисты привели с собой супруг и детей, облачившись в олимпийские свитера. Кроме того, у игроков на пальцах красовались новые перстни, которые были вручены спортсменам в субботу в честь победы на Олимпиаде. Вместе с командой на праздник прибыли и руководители Федерации хоккея России, в том числе глава организации Владислав Третьяк.

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«Спасибо его величеству хоккею, что объединил стольких людей сегодня. Хоккей — это наша гордость и традиции, мы любим его, мы молодцы, так как развиваем и футбол, и хоккей, и легкую атлетику, и фигурное катание, мы — настоящая спортивная держава. Чемпионаты уходят, но инфраструктура остается, а это здоровье и сила нации, это крайне важно», — сказал Третьяк журналистам во время концерта «Россия в моем сердце».

Традиционно наибольшим вниманием среди хоккеистов пользовались Илья Ковальчук, Павел Дацюк и Кирилл Капризов. Спортсмены успели не только ответить взаимностью на доброту и приветливость болельщиков, но и сделали командное фото за сценой.

«Чемпионат мира по футболу закончился только недавно, и все положительные эмоции еще остались. Мы, хоккеисты, также очень рады, что этот турнир состоялся в нашей стране и прошел на таком высоком уровне. Я хочу выразить огромную благодарность российским болельщикам, что они поддерживали нас всегда — когда мы играли хорошо, и когда играли плохо. Сегодня было очень здорово, ощущения испытал незабываемые», — поделился эмоциями с ТАСС Дацюк.

«Такие мероприятия — жизненная необходимость»

Несмотря на огромное внимание зрителей к концерту и соответствующую массовость мероприятия, оно, согласно данным ГУ МВД РФ по городу Москве, прошло без инцидентов. «Полиция и Росгвардия обеспечили охрану общественного порядка и безопасности, нарушений не допущено», — сообщили ТАСС в ведомстве.

Помимо высокого уровня организации, концерт «Россия в моем сердце» запомнился невероятной атмосферой единства и солидарности. Это прочувствовали не только спортсмены, но и артисты, радовавшие гостей праздника своими выступлениями.

«Сегодня чувствовалось единение наших великих спортсменов со всей страной. В последнее время весь мир проявляет интерес к России, и я испытываю большую гордость от того, что у иностранцев была возможность познакомиться с нашей страной и культурой поближе. Мы реально большие молодцы, сегодня нам необходимо было это еще раз почувствовать. За наших спортсменов я испытываю большое чувство гордости, а проведение таких мероприятий считаю жизненной необходимостью», — сказал журналистам известный российский исполнитель Дима Билан.

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