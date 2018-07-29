Сильный ветер, грозы, дожди: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение

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В ночь на понедельник, 30 июля, в отдельных районах Челябинской области прогнозируют грозы, град и шквалистый ветер — экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях рассылает региональное МЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Населению рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу; на улице — держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи; не стоять и не парковать возле деревьев автомобили.