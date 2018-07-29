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18:10 (мск), источник: dostup1.ru

Сильный ветер, грозы, дожди: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение

Жителям области рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 48% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Reuters

В ночь на понедельник, 30 июля, в отдельных районах Челябинской области прогнозируют грозы, град и шквалистый ветер — экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях рассылает региональное МЧС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Ожидаются грозы, град, местами крупный, очень сильные дожди, при грозах шквалистое усиление ветра до 20 м/с», — говорится в сообщении.

Населению рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу; на улице — держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи; не стоять и не парковать возле деревьев автомобили.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью температура составит от 11 до 16 градусов тепла, днем — плюс 18 до 23, на крайнем юге до 26-ти.

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