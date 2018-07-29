Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Гидрометцентр России предупреждает москвичей о погодной опасности в воскресенье в связи с грозой, дождем и сильным ветром.
Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Гидрометцентр России предупреждает москвичей о погодной опасности в воскресенье в связи с грозой, дождем и сильным ветром.
«Желтый уровень — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным синоптиков, данные погодные условия сохранятся вплоть до понедельника.
Накануне в метеобюро Москвы и области рассказали, что 28 июля в столице стал самым жарким днем года. Кроме того, во второй половине дня субботы в Москве всего за несколько часов выпало около десятой части июльской нормы осадков.
По данным корреспондента «Интерфакса»,