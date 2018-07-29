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12:39 (мск), источник: Интерфакс

Синоптики предупредили о возможной грозе в Москве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU — Гидрометцентр России предупреждает москвичей о погодной опасности в воскресенье в связи с грозой, дождем и сильным ветром.

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Источник: Reuters

«Желтый уровень — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным синоптиков, данные погодные условия сохранятся вплоть до понедельника.

Накануне в метеобюро Москвы и области рассказали, что 28 июля в столице стал самым жарким днем года. Кроме того, во второй половине дня субботы в Москве всего за несколько часов выпало около десятой части июльской нормы осадков.

По данным корреспондента «Интерфакса», из-за грозовых ливней было прервано выступление группы Gorillaz в Парке имени Горького, где походит музыкальный фестиваль.

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