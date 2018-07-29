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13:34 (мск), источник: Sputnik.by

Instagram: второй день минчане гуляют на авиафестивале #Пронебо

Один их крупнейших open air фестивалей собрал уже около 40 тысяч человек: для гостей работают зоны активации, проходят зрелищные воздушные шоу.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Фестиваль авиационного спорта «Пронебо» продолжается на аэродроме Боровая в воскресенье, фотографиями с мероприятия горожане активно делятся в социальных сетях.

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Один из крупнейших фестивалей под открытым небом собрал уже примерно 40 тысяч человек.

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Помимо воздушных шоу, посетители аэродрома отдыхают в многочисленных развлекательных зонах на земле: для них здесь функционирует музыкальная площадка, точки с активациями, фудкорт с угощениями.

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Соревнования по вертолетному спорту продолжались всю неделю, но самые зрелищные состязания организаторы запланировали на выходные: в частности, в воскресенье тут проведут вертолетные гонки, за кубок посоревнуются парашютисты, будут доступны обзорные полеты на вертолетах и воздушных шарах.

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Технику — летательные аппараты всех мастей — можно увидеть не только в небе, но и в рамках наземной выставки на территории площадки.

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Вечером 29 июля гостей фестиваля «Пронебо» также ждет большой концерт с выступлением известных музыкантов — хедлайнером заявлена российская группа «Пицца».

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