Instagram: второй день минчане гуляют на авиафестивале #Пронебо
Один их крупнейших open air фестивалей собрал уже около 40 тысяч человек: для гостей работают зоны активации, проходят зрелищные воздушные шоу.
Один их крупнейших open air фестивалей собрал уже около 40 тысяч человек: для гостей работают зоны активации, проходят зрелищные воздушные шоу.
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Фестиваль авиационного спорта «Пронебо» продолжается на аэродроме Боровая в воскресенье, фотографиями с мероприятия горожане активно делятся в социальных сетях.
Один из крупнейших фестивалей под открытым небом собрал уже примерно 40 тысяч человек.
Помимо воздушных шоу, посетители аэродрома отдыхают в многочисленных развлекательных зонах на земле: для них здесь функционирует музыкальная площадка, точки с активациями, фудкорт с угощениями.
Соревнования по вертолетному спорту продолжались всю неделю, но самые зрелищные состязания организаторы запланировали на выходные: в частности, в воскресенье тут проведут вертолетные гонки, за кубок посоревнуются парашютисты, будут доступны обзорные полеты на вертолетах и воздушных шарах.
Технику — летательные аппараты всех мастей — можно увидеть не только в небе, но и в рамках наземной выставки на территории площадки.
Вечером 29 июля гостей фестиваля «Пронебо» также ждет большой концерт с выступлением известных музыкантов — хедлайнером заявлена российская группа «Пицца».