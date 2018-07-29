Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра в воскресенье

Ранее в подмосковном главке МЧС предупредили жителей региона о сильных дождях, грозах и ветре скоростью 12−17 метров в секунду до 15:00 воскресенья. В случае резкого ухудшения погоды в ведомстве рекомендовали не прятаться под деревьями, на остановках общественного транспорта или у рекламных щитов. Водителям, в свою очередь, посоветовали парковать автомобили подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.