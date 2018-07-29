Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cWgqRGKxLbo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видео было снято для программы Make It. На кадрах Шварценеггер вместе с ведущим передачи садится в принадлежащий ему 46-тонный танк M47 Patton II и с легкостью сминает девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.

Как рассказал актер, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950−1953), однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе и в Австрию. По словам Шварценеггера, именно такой танк он водил во время службы в австрийской армии.