Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Телеканал CNBS опубликовал видео, на котором актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уничтожает лимузин при помощи своего личного танка. Ролик доступен на
Телеканал CNBS опубликовал видео, на котором актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уничтожает лимузин при помощи своего личного танка. Ролик доступен на
Видео было снято для программы Make It. На кадрах Шварценеггер вместе с ведущим передачи садится в принадлежащий ему 46-тонный танк M47 Patton II и с легкостью сминает девятиметровый лимузин Lincoln TownCar.
Как рассказал актер, эти танки производились в 1950-х годах в США для использования в ходе Корейской войны (1950−1953), однако в дальнейшем поставлялись на экспорт во многие страны, в том числе и в Австрию. По словам Шварценеггера, именно такой танк он водил во время службы в австрийской армии.
M47 Patton II оснащен 90-миллиметровой танковой пушкой M36, вместе с ней его длина составляет около 8,5 метра. Всего было выпущено более 8,6 тысячи таких машин. Они стояли на вооружении до 1990-х годов во многих странах, в том числе США, Австрии, Бельгии, Иордании, Испании, Италии, Турции, Франции, ФРГ и Японии.