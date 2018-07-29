Жительница Румынии получила посылку с мусором, который выбросила в лесу
Жительница Румынии получила по почте мусор, который сама же и выбросила. Посылку ей отправил молодой человек, наткнувшися на пакеты с отходами на лесной дороге.
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Жительница Румынии получила по почте мусор, который сама же и выбросила. Посылку ей отправил молодой человек, наткнувшися на пакеты с отходами на лесной дороге.
«Мы остановились на пикник. Но разве можно есть, когда вокруг валяется мусор. Среди отходов я нашел счета, на которых был указан адрес. По этому адресу и все отправил, хорошенько упаковав. Посылку мне не вернули, значит, она дошла до адресата».
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