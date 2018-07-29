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15:56 (мск), источник: Publika.md

Жительница Румынии получила посылку с мусором, который выбросила в лесу

Жительница Румынии получила по почте мусор, который сама же и выбросила. Посылку ей отправил молодой человек, наткнувшися на пакеты с отходами на лесной дороге.

Источник: Publika.md

«Мы остановились на пикник. Но разве можно есть, когда вокруг валяется мусор. Среди отходов я нашел счета, на которых был указан адрес. По этому адресу и все отправил, хорошенько упаковав. Посылку мне не вернули, значит, она дошла до адресата».

О поступке блюстителя чистоты рассказали в дорожном управлении города Тыргу-Жиу. Чиновники добавили, что и сами ищут счета среди мусора, брошенного в лесу, чтобы выйти на нарушителей.

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