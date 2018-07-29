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15:49 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградская погода снова чудит

В ближайшие дни синоптики, вместо типичной для этого времени знойной и сухой погоды, обещают дожди и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 69% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИАЦ

В понедельник, 30 июля, по области местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер -северо-восточный 6−11 м/с, местами порывы 13−18 м/с. Температура ночью будет +19…+24ºС, местами до +15ºС. Днем потеплеет до +28…+33°С, местами ожидается до +38ºС.

В Волгограде в этот день ночью и утром кратковременный дождь, днем — без осадков. Столбик термометра покажет ночью +22…+24ºС; днем +31…+33ºС.

В последний день июля по области продолжатся дожди с грозами и порывистым ветром. Ночная температура воздуха по-прежнему не превысит +24ºС, местами опустится до +15ºС; днем ожидается +26…+31°С, местами до +36ºС.

В Волгограде день пройдет без дождя. Ночью будет +20…+22ºС, днем +29…+31°С.

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