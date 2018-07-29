Бендерчане разбирают железную дорогу на металлолом

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 29 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Двое жителей Бендер были задержаны за хищение имущества Приднестровской железной дороги. Местные правоохранители поймали злоумышленников случайно, им показались подозрительными двое мужчин, которые несли большие сумки, двигаясь по одной из улиц города, и интуиция не подвела милиционеров. По факту хищения ведется следствие, сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

«Внешний вид этих людей явно свидетельствовал об их асоциальном образе жизни. Они двигались с большими сумками по улице Индустриальной. В районе дома № 125 были задержаны стражами правопорядка», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В ходе разбирательства выяснилось, что горожане 23 лет и 51 года несли в пункт приема металлолома крепления, использующиеся на железной дороге. Их ношей оказались 16 подкладок и полсотни «костылей». Злоумышленники сознались, что разобрали недействующий участок путей.