Литовский киллер устроил новую голодовку в свердловской колонии

Как сообщает в соцсети супруга осужденного Светлана, на протяжении 10 суток заключенный отказывается от воды и пищи. Женщина добавила, что администрация колонии отказывает ей в свидании с мужем.

«ОТКАЗ ВСТРЕТИТСЯ по доверенности, как жена по причине голодовки 10 суток, что трактуется сотрудниками с моей стороны “шантаж”. На все вопросы обратившись письменно, мне могут дать ответ согласно законодательства, то есть 30 дней», — написала супруга осужденного (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).