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18:12 (мск), источник: ЕАН

Литовский киллер устроил новую голодовку в свердловской колонии

Киллер из Литвы Ромас Замольскис, отбывающий наказание в ИК-10 на территории Свердловской области, устроил новую голодовку.

Как сообщает в соцсети супруга осужденного Светлана, на протяжении 10 суток заключенный отказывается от воды и пищи. Женщина добавила, что администрация колонии отказывает ей в свидании с мужем.

«ОТКАЗ ВСТРЕТИТСЯ по доверенности, как жена по причине голодовки 10 суток, что трактуется сотрудниками с моей стороны “шантаж”. На все вопросы обратившись письменно, мне могут дать ответ согласно законодательства, то есть 30 дней», — написала супруга осужденного (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

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В прошлом году Ромас Замольскис уже объявлял голодовку, требуя вернуть его на родину.

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