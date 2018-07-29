Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад готовит Украину под ядерный удар - СМИ
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
В Приморье родился ребенок-богатырь
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
Губернатор ответил Михалкову на критику за продажу леса китайцам
Число отравившихся в кафе «Шаурма» выросло до 187
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15:47 (мск), источник: Кубань 24

День ВМФ в Новороссийске

В Новороссийске 29 июля состоялся морской парад и военно-спортивный праздник.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Мероприятия в этот день начались с возложения цветов к памятнику основателям Новороссийска на Форумной площади. Торжественный митинг продолжился прохождением парадных расчетов военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской морской академии имени Ф. Ф. Ушакова и военного оркестра базы.

Морской парад открыли артиллерийские залпы с крейсера-музея «Михаил Кутузов». Парадный строй был представлен малым противолодочным кораблем «Касимов», морскими тральщиками «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирным судном «Профессор Николай Муру», а также подводной лодкой «Новороссийск».

После парада в акватории Цемесской бухты зрителям показали боевые возможности кораблей новороссийской базы. Они имитировали морской бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Подразделения морской пехоты продемонстрировали эпизод по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.

В праздничных мероприятиях приняли участие около 20 кораблей и вспомогательных судов, 10 единиц боевой техники и более 1 тыс. военнослужащих.

Все новости региона
 В ФК «Сочи» перешел центральный защитник Иван Миладинович
Кубанский след на чемпионате мира по футболу
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Гамова объяснила, почему раскритиковала футболистов сборной РФ
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь