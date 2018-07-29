День ВМФ в Новороссийске

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Мероприятия в этот день начались с возложения цветов к памятнику основателям Новороссийска на Форумной площади. Торжественный митинг продолжился прохождением парадных расчетов военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской морской академии имени Ф. Ф. Ушакова и военного оркестра базы.

Морской парад открыли артиллерийские залпы с крейсера-музея «Михаил Кутузов». Парадный строй был представлен малым противолодочным кораблем «Касимов», морскими тральщиками «Вице-адмирал Захарьин» и «Минеральные воды», буксирным судном «Профессор Николай Муру», а также подводной лодкой «Новороссийск».

После парада в акватории Цемесской бухты зрителям показали боевые возможности кораблей новороссийской базы. Они имитировали морской бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Подразделения морской пехоты продемонстрировали эпизод по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.