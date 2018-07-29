День ВМФ в Новороссийске
В Новороссийске 29 июля состоялся морской парад и
В Новороссийске 29 июля состоялся морской парад и
Мероприятия в этот день начались с возложения цветов к памятнику основателям Новороссийска на Форумной площади. Торжественный митинг продолжился прохождением парадных расчетов военнослужащих Новороссийского гарнизона, Новороссийской морской академии имени Ф. Ф. Ушакова и военного оркестра базы.
Морской парад открыли артиллерийские залпы с
После парада в акватории Цемесской бухты зрителям показали боевые возможности кораблей новороссийской базы. Они имитировали морской бой и освобождение корабля, захваченного диверсантами. Подразделения морской пехоты продемонстрировали эпизод по высадке морского десанта с проведением встречного боя и захватом участка побережья.
В праздничных мероприятиях приняли участие около 20 кораблей и вспомогательных судов, 10 единиц боевой техники и более 1 тыс. военнослужащих.