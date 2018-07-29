Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник 30 июля
Максимальная температура воздуха в этот день составит 32 градуса, жару ждут на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.
Максимальная температура воздуха в этот день составит 32 градуса, жару ждут на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.
МИНСК, 29 июл — Sputnik. Оранжевый — предпоследний — уровень опасности объявлен в Беларуси
Сезон ливней и гроз в Беларуси сменился жарой: специалисты предупредили соотечественников о том, что днем в понедельник воздух прогреется до 32 градусов тепла по
В этот день республика окажется на периферии скандинавского антициклона. Жаркая погода в этот день ожидается на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.
в отдельных районах страны 30 июля ожидаются кратковременные дожди, местами возможны даже грозы, сопровождающиеся порывистым ветром. Ночью температура составит +15…21°С, по