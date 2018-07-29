Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник 30 июля

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Оранжевый — предпоследний — уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сезон ливней и гроз в Беларуси сменился жарой: специалисты предупредили соотечественников о том, что днем в понедельник воздух прогреется до 32 градусов тепла по юго-западу страны. Оранжевый уровень опасности был объявлен в стране и на воскресенье.

В этот день республика окажется на периферии скандинавского антициклона. Жаркая погода в этот день ожидается на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.