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19:15 (мск), источник: Sputnik.by

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на понедельник 30 июля

Максимальная температура воздуха в этот день составит 32 градуса, жару ждут на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Оранжевый — предпоследний — уровень опасности объявлен в Беларуси из-за жары, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сезон ливней и гроз в Беларуси сменился жарой: специалисты предупредили соотечественников о том, что днем в понедельник воздух прогреется до 32 градусов тепла по юго-западу страны. Оранжевый уровень опасности был объявлен в стране и на воскресенье.

В этот день республика окажется на периферии скандинавского антициклона. Жаркая погода в этот день ожидается на большей части территории Брестской, Гродненской, Минской и Гомельской областей.

в отдельных районах страны 30 июля ожидаются кратковременные дожди, местами возможны даже грозы, сопровождающиеся порывистым ветром. Ночью температура составит +15…21°С, по северо-востоку днем будет чуть прохладнее — воздух прогреется до +26°С.

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