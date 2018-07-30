Почему в СССР обои клеили на газеты?

В СССР обои клеили не непосредственно на стены, а на слой из газет, которым заранее оклеивались поверхности. Тех, кто родился или вырос в советском государстве, этим фактом не удивить — такой метод использовался практически во всех квартирах вплоть до 80-х — 90-х годов. Приверженцев его сейчас остаётся всё меньше и меньше, а более молодое поколение и может вовсе не знать, что ещё 30 лет назад процесс оклейки обоев был более сложным и трудоёмким, чем сейчас.

Зачем использовались газеты?

В то время требования к ремонту отличались от современных. В частности, мало кто занимался выравниванием стен с помощью штукатурки или их грунтованием — обои клеились разу на черновую штукатурку. В итоге, они не скрывали неровности стен, а только их подчёркивали.

Современных клеящих составов для обоев не было — советские граждане делали клей собственными руками — варили на плите крахмал и получали клейстер. Наносился он и на сами стены, и на обои достаточно толстым слоем. При этом риск того, что обои могут отклеиться, особенно при наличии сквозняка в помещении, был достаточно высок.

Качество самих обоев не шло ни в какое сравнение с сегодняшними — они были однослойными, бумажными и достаточно тонкими. При наклеивании на оштукатуренные сены они могли легко порваться в наиболее неровных местах, при сильном намачивании клеем бумага «расползалась».

Использование промежуточного слоя в виде газет отчасти решало эти проблемы: