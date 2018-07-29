Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
«Жигули» против «Москвича»: чья классика лучше?
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Футболисты сборной России с женами посетили церемонию в Кремле
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
"США захватывали Украину только ради базы НАТО в Крыму" - Монтян
ФИФА вынесла решение по славившему Украину хорвату
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Муж Рапунцель едва не убил свою тещу - СМИ
Зверев впервые после ссоры с сыном дал интервью
Российская валюта заперта: что будет с рублем осенью
Изменения, которые коснуться пенсий с 1 января
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
13 простых способов декорировать дачный домик
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
15:24 (мск), источник: РИА Новости

В Москве более семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Порядка 7 тысяч человек приняли участие в ночном забеге, который прошел в Москве в ночь с 28 на 29 июля, это число стало рекордным за всю историю проведения забега, говорится в сообщении на портале мэра столицы.

Источник: РИА Новости

«В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысячи человек — это рекордное количество участников за всю историю забега. Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города — от олимпийского комплекса “Лужники” по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что победителем забега стал Дмитрий Сафронов, который преодолел дистанцию за 30 минут 28 секунд. Среди девушек самой быстрой стала Светлана Симакова с результатом 34 минуты 21 секунда.

Ночной забег проводится в Москве с 2013 года. В нем принимают участие как опытные спортсмены, так и новички.

Все новости региона
 На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме
Астроном: 'Кровавая Луна' – хорошая пора делать выводы
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Гамова объяснила, почему раскритиковала футболистов сборной РФ
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
В Колорадо портрет Трампа заменили изображением Путина
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены Анастасия Шубская хочет, чтобы муж был рядом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь