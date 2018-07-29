В Москве более семи тысяч человек приняли участие в ночном забеге

«В этом году к мероприятию присоединились 7,5 тысячи человек — это рекордное количество участников за всю историю забега. Маршрут длиной 10 километров прошел по центру города — от олимпийского комплекса “Лужники” по Москворецкой, Кремлевской, Фрунзенской и Пречистенской набережным. Участники увидели Андреевский и Крымский мосты, а также храм Христа Спасителя», — говорится в сообщении.