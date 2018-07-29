Порядка 100 тыс человек приехали в Севастополь на День ВМФ
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Севастополь в День ВМФ России посетили около 100 тысяч гостей. Об этом журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Севастополь в День ВМФ России посетили около 100 тысяч гостей. Об этом журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.
«Гостей много… Оцениваем, что порядка 100 тысяч человек посетили Севастополь», — сказал он.
Празднование Дня ВМФ России в Севастополе началось с торжественного подъема