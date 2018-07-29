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20:05 (мск), источник: РИА Крым

Порядка 100 тыс человек приехали в Севастополь на День ВМФ

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. Севастополь в День ВМФ России посетили около 100 тысяч гостей. Об этом журналистам сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников.

Источник: РИА "Новости"

«Гостей много… Оцениваем, что порядка 100 тысяч человек посетили Севастополь», — сказал он.

Празднование Дня ВМФ России в Севастополе началось с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. После этого командование ЧФ, моряки-черноморцы, руководители и гости города приняли участие в благодарственном молебне в храме Архистратига Михаила. Также состоялись парад и военно-спортивный праздник. Всего были задействованы более 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.

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