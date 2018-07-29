Порядка 100 тыс человек приехали в Севастополь на День ВМФ

Празднование Дня ВМФ России в Севастополе началось с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота. После этого командование ЧФ, моряки-черноморцы, руководители и гости города приняли участие в благодарственном молебне в храме Архистратига Михаила. Также состоялись парад и военно-спортивный праздник. Всего были задействованы более 30 боевых кораблей, подлодок и катеров, пять вспомогательных судов, более 20 самолетов и вертолетов, более 30 единиц техники армейского корпуса ЧФ.