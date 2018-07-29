Уральцев оштрафовали на 1,6 миллиона за разведение костров
Также «попало» тем, кто поджигал сухую траву.
Также «попало» тем, кто поджигал сухую траву.
Пожарные вовсю штрафуют уральцев за нарушение противопожарного режима. С 15 апреля они выявили уже 454 нарушения. Тех, кто поджигал траву или разводил костры оштрафовали на внушительную сумму — почти 1,6 миллиона рублей. И это еще не все — 135 дел до сих пор находятся на рассмотрении, а сезон продолжается.
Вычисляют нарушителей просто: например, заметив в Быньгах горящую траву, специалисты МЧС быстро проследили путь распространения огня.
— Хозяин одного из жилых домов проводил уборку территории и сжигал мусор, — рассказывают в ГУ МЧС по Свердловской области. — Он допустил распространение огня за пределы территории своего участка. Виновник привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 2 тысячи рублей.
С воздуха за пожарной безопасностью следят беспилотные летательные системы — они позволяют охватывать большие площади и быстро пресекать нарушения.