Уральцев оштрафовали на 1,6 миллиона за разведение костров

Пожарные вовсю штрафуют уральцев за нарушение противопожарного режима. С 15 апреля они выявили уже 454 нарушения. Тех, кто поджигал траву или разводил костры оштрафовали на внушительную сумму — почти 1,6 миллиона рублей. И это еще не все — 135 дел до сих пор находятся на рассмотрении, а сезон продолжается.