В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и сильного ветра
В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение. В краевом центре ожидаются ливни, грозы и град.
В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение. В краевом центре ожидаются ливни, грозы и град.
— До конца суток 29 июля и в течение 30 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, — сообщает официальный сайт администрации Краснодара.
В случае ЧС жителям крайцентра следует звонить по номера (861) 214−33−36 или 112.
Экстренное предупреждение действует на большей части территории края. На небольших реках возможен резкий подъем уровня до неблагоприятных отметок.
По данным синоптиков, температура воздуха ночью 21−23 градуса, днем 30 июля 34−36 градусов.