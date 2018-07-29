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15:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение из-за ливней и сильного ветра

В Краснодаре объявлено экстренное предупреждение. В краевом центре ожидаются ливни, грозы и град.

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— До конца суток 29 июля и в течение 30 июля в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с, — сообщает официальный сайт администрации Краснодара.

В случае ЧС жителям крайцентра следует звонить по номера (861) 214−33−36 или 112.

Экстренное предупреждение действует на большей части территории края. На небольших реках возможен резкий подъем уровня до неблагоприятных отметок.

По данным синоптиков, температура воздуха ночью 21−23 градуса, днем 30 июля 34−36 градусов.

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