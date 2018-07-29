В Омске на День города будет прохладно
Ожидается до +15 градусов тепла.
Ожидается до +15 градусов тепла.
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Во вторник, 31 июля, ночью в городе будет от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов. Ветер
В среду, 1 августа, синоптики прогнозируют от +10 до +15 градусов тепла ночью, а днем от +21 до +26 градусов. Небольшой дождь и гроза пройдут в городе и в этот день. Ветер
А вот 4 августа в субботу, в День города, по данным других
Добавим, что прогноз погоды еще может измениться. Кто знает, возможно, в День города в Омск придет жара и солнце.