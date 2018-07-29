Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Водителям запретили приходить в отделение ГИБДД в шортах
4-летний мальчик помогает другу справиться с деменцией
Дверь в квартиру жителя Челябинска развеселила Сеть (фото)
Звезды торопятся рожать: как младенцы зарабатывают миллионы
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Власти собираются снести съемочную площадку «Дома 2»
Натали Портман изменилась до неузнаваемости ради роли
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Силуэт “Иисуса” в облаках попал на видео - СМИ
47-летняя модель доказала, что женщины в возрасте красивы (фото)
Назван продукт, который надо есть для долгой жизни
Экс-невеста Баскова устроила сцену на красной дорожке
Журналистам удалось снять Негоду на улице - фото
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Как дизайнеры оформляют кухни в «панельках»
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
16Лесные пожары в Греции
16:32 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на День города будет прохладно

Ожидается до +15 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня. В ночь на 30 июля омские синоптики обещают от +9 до +14 градусов тепла. Днем — от +17 до +22 градусов, ветер — от 5 до 10 метров в секунду. Местами в городе ожидаются небольшой дождь и даже гроза.

Во вторник, 31 июля, ночью в городе будет от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Местами будет небольшой дождь, а утром — туман.

В среду, 1 августа, синоптики прогнозируют от +10 до +15 градусов тепла ночью, а днем от +21 до +26 градусов. Небольшой дождь и гроза пройдут в городе и в этот день. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

А вот 4 августа в субботу, в День города, по данным других интернет-источников, в Омске ожидается пасмурная погода, до +15 градусов тепла днем и до +8 ночью. В городе будет облачно, но грозы в прогнозе погоды пока что нет.

Добавим, что прогноз погоды еще может измениться. Кто знает, возможно, в День города в Омск придет жара и солнце.

Все новости региона
 Омичи в соцсетях жалуются на сырость и грибок в доме
В Омске на День города будет прохладно
Эрдоган анонсировал встречу по Сирии с участием России
Шварценеггер на личном танке раздавил лимузин
Губерниев устроил перепалку в сети из-за чествования футболистов
Как выглядит «море звезд» на Мальдивах (фото)
Ученые назвали смертельную опасность вейпов
Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Трамп назвал законы США о миграции «самыми тупыми» в мире
Спорт
«Солидарны с Гамовой»: мир спорта восстал против футболистов Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и прославленный тренер Татьяна Тарасова присоединились к широкой группе недовольных
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Владимир Путин снова пересел на лимузин Mercedes В Йоханнесбурге, где 26 и 27 июля проходит саммит БРИКС, президент РФ Владимир Путин передвигается на автомобиле немецкой марки
Кино
Знаковые голливудские актрисы 80–90-х, о которых все забыли В конце прошлого века их имена гремели на весь мир, а лица были знакомы каждому. Но эпоха прошла, а вместе с ней и популярность. Вспоминаем культовых голливудских актрис 80-х и 90-х годов и их главные роли.
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Юлия Барановская в желтом мини затмила всех на фестивале в Баку Телезвезда покорила публику ярким нарядом.
Дети
51-летняя Татьяна Овсиенко готовится стать матерью У певицы есть взрослый сын Игорь.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь