В Омске на День города будет прохладно

Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о прогнозе погоды на ближайшие три дня. В ночь на 30 июля омские синоптики обещают от +9 до +14 градусов тепла. Днем — от +17 до +22 градусов, ветер — от 5 до 10 метров в секунду. Местами в городе ожидаются небольшой дождь и даже гроза.

Во вторник, 31 июля, ночью в городе будет от +7 до +12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +24 градусов. Ветер северо-восточный, от 2 до 7 метров в секунду. Местами будет небольшой дождь, а утром — туман.

В среду, 1 августа, синоптики прогнозируют от +10 до +15 градусов тепла ночью, а днем от +21 до +26 градусов. Небольшой дождь и гроза пройдут в городе и в этот день. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

А вот 4 августа в субботу, в День города, по данным других интернет-источников, в Омске ожидается пасмурная погода, до +15 градусов тепла днем и до +8 ночью. В городе будет облачно, но грозы в прогнозе погоды пока что нет.