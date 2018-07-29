В Молдове водители получили важное послабление от правительства
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Водители, которые должны заплатить штраф, могут теперь сделать это не в течение трех календарных суток, как это было раньше, а в срок до трех рабочих дней.
КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Водители, которые должны заплатить штраф, могут теперь сделать это не в течение трех календарных суток, как это было раньше, а в срок до трех рабочих дней.
Такое решение принял парламент Молдовы, одобрив поправки к Кодексу о правонарушениях.
Речь идет о сроке уплаты штрафа, в течение которого не будут начисляться штрафные очки.
Также теперь в случае зарегистрированного нарушения ПДД водительское удостоверение останется у владельца, несмотря на лишение его прав вождения. Отметка о лишении водителя прав вождения будет зафиксирована в базе данных Национального инспектората полиции.
Водителей также будут наказывать за перевозку детей в возрасте до семи лет с нарушением положений правил дорожного движения.