Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что участвовала в написании текста песни Кати Лель «Сполна».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призналась, что участвовала в написании текста песни Кати Лель «Сполна».
«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель “Сполна”. И нет, и да», — написала 29 июля дипломат в Facebook. По словам Захаровой, она случайно познакомилась с певицей, которая поделилась с ней историей своей жизни, переживаниями и чувствами.
«Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — рассказала Захарова.
«Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо что ты есть!!!» — написала в комментариях к посту дипломата Катя Лель. Ранее в июле о том, что Захарова написала текст песни «Сполна», рассказала сама певица.
22 июня 2017 года состоялась премьера другой песни, текст которой также написала представитель российского МИДа. На открытии Московского международного кинофестиваля композицию исполнила певица Наргиз. По словам Захаровой, эта песня посвящена россиянам, которые воевали в Сирии.