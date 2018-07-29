Захарова раскрыла обстоятельства написания песни для Кати Лель

Источник: РИА "Новости"

«Меня спрашивают, правда ли я написала текст песни Кати Лель “Сполна”. И нет, и да», — написала 29 июля дипломат в Facebook. По словам Захаровой, она случайно познакомилась с певицей, которая поделилась с ней историей своей жизни, переживаниями и чувствами.

«Такое впечатление, что для нее наступил момент истины, когда нужно выговориться незнакомцу, посмотреть на себя со стороны его глазами и начать жить если не заново, то перевернув прочитанную страницу», — рассказала Захарова.

История так впечатлила дипломата, что утром после бессонной ночи Захарова записала текст, строчки из которого вошли в песню.

«Здорово! Благодарю тебя за все, Машенька! Спасибо что ты есть!!!» — написала в комментариях к посту дипломата Катя Лель. Ранее в июле о том, что Захарова написала текст песни «Сполна», рассказала сама певица.