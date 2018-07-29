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16:30 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Миасс затопило после сильного ливня

Крупный град, поваленные деревья и затопленные улицы — жители города рассказывают о разгуле стихии в соцсетях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В воскресенье, 29 июля, на Миасс обрушился сильный ливень. Ливневки не справлялись с потоками воды, на некоторых участках ее уровень достигал полуметра. Многие машины глохли на дороге.

О резком изменении погоды в Челябинской области было известно заранее.

Синоптики предупредили, что днем 29 июля и ночью 30 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, при грозах усиление ветра 25 метров в секунду и более.

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