Миасс затопило после сильного ливня
Крупный град, поваленные деревья и затопленные улицы — жители города рассказывают о разгуле стихии в соцсетях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Крупный град, поваленные деревья и затопленные улицы — жители города рассказывают о разгуле стихии в соцсетях, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
В воскресенье, 29 июля, на Миасс обрушился сильный ливень. Ливневки не справлялись с потоками воды, на некоторых участках ее уровень достигал полуметра. Многие машины глохли на дороге.
О резком изменении погоды в Челябинской области было известно заранее.
Синоптики предупредили, что днем 29 июля и ночью 30 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, при грозах усиление ветра 25 метров в секунду и более.