Миасс затопило после сильного ливня

В воскресенье, 29 июля, на Миасс обрушился сильный ливень. Ливневки не справлялись с потоками воды, на некоторых участках ее уровень достигал полуметра. Многие машины глохли на дороге.

О резком изменении погоды в Челябинской области было известно заранее.