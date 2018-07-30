Почему в отелях Турции обижают русских туристок

Источник: РИА "Новости"

В первый же день после приезда в отель города Турунч (Турция) жительница Ростова-на-Дону Юлия Касьяненко обнаружила, что пляж гостиницы представляет собой «жалкий клочок суши между стоянками кораблей. Весь в мусоре, битом стекле, дохлой рыбе, поэтому пользоваться им как минимум опасно. В связи с этим приходится ходить на платные пляжи. Но когда мы попытались пожаловаться управляющему, тот заявил: не нравится — пусть идут в другой отель».

Когда туристка попыталась прояснить ситуацию, управляющий устроил ей скандал с криками и угрозами выселения. Спустя два дня в номере отдыхавшей вместе с Юлией девушки посреди ночи сработала пожарная сигнализация. После просьбы ее отключить девушек не просто грубо отправили восвояси, но и в очередной раз пригрозили выселением.

Управляющий кричал, чтоб она убиралась из отеля вместе со всей нашей компанией, что мы не смеем быть недовольными. Угрожал ей. На следующий день «на разборки» приехал отельный гид и сказал, чтобы мы молчали — в противном случае управляющий действительно выбросит нас из отеля вместе с детьми. Он объяснил все «национальным темпераментом»: турки не терпят, когда женщины кричат. Юлия Касьяненко

Не поддержал россиянок и туроператор, который посоветовал им сидеть тихо, если они хотят уехать без проблем.

В качестве наказания «провинившимся» русским перестали менять белье в номерах, а также оказывать другие оплаченные услуги. Также туристкам заявили, что обращаться в полицию смысла нет, потому как правоохранители все равно встанут на турецкую сторону. А если россиянки продолжат качать права, то дело якобы может кончиться привлечением их к ответственности за нарушение общественного порядка.

Сюрприз в купальнике

Российские туристы нередко отмечают, что за границей к гражданам РФ отношение персонала отличается от того, как они обращаются с другими иностранцами. Одна из самых распространенных проблем — языковой барьер, существующий, конечно, не только в Турции.

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«В большинстве случаев на нас демонстративно не обращали внимания. При обращении с какой-либо просьбой на русском языке на ресепшне делали вид, что совсем не понимают. Однако в день выезда всем персоналом объясняли на довольно сносном русском, сколько нам следует заплатить за три пачки сигарет, купленных там же», — рассказывает Евгений, отдыхавший в пятизвездочном отеле в Кемере.

Елена, решившая провести отпуск в одном из отелей Аланьи, столкнулась с тем, что русскоязычным постояльцам выдавали исключительно пластиковые стаканчики для напитков (тогда как туристам, говорящим на других языках, давали стеклянные бокалы), а лед бросали голыми руками, без перчаток: «Я такого нигде не видела, поэтому вернула ему стаканы с этим льдом и попросила заменить. В ответ он заявил, что больше вообще мне ничего не нальет и не обслуживал меня весь вечер».

Туристка из Петербурга Анастасия Монстович столкнулась с проблемой другого характера. В начале июня она поселилась в отеле в Мармарисе.

Гостиница позиционирует себя как мусульманская, однако перед бронированием девушку заверили, что единственное ограничение — это запрет на алкоголь, в остальном условия такие же, как и в других местах. На общем пляже можно находиться в купальниках.

Анастасия выложила в инстаграм видео, где она запечатлена в купальнике, и добавила геотэг гостиницы. Вечером со страницы отеля в личные сообщения инстаграм пришла просьба удалить геолокацию, потому что откровенными фотографиями туристка отпугивает клиентов, исповедующих ислам. Девушка отказалась это делать, после чего гостиница поставила ее в черный список с официального аккаунта в соцсети.

Это весьма неразумно по отношению к своим любимым мусульманским клиентам, которые, не увидев реальной картинки в интернете, будут весьма удивлены наличием «голых» европейских женщин в отеле. Не понимаю, почему отель до сих пор открыт для европейцев?! А может, просто дикая нелюбовь к русским женщинам? Донт андерстенд. Анастасия Монстович

«Мы убежали с дочерью еле живые»

Впрочем, бывает, что словами — пусть даже и оскорбительными — дело не заканчивается. Так, москвичка Ирина, отдыхавшая в начале июля в Анталье с двумя детьми, рассказала, что работник отеля избил ее сына и дочь.

По словам Ирины, дежурный обвинил ее детей (10 и 16 лет) в том, что они капнули соком на постельное белье, поэтому она якобы должна заплатить $50. При этом заранее о том, что за испачканные простынки придется расплачиваться, никто не говорил.

Я ответила, что платить не собираюсь. На это он пригрозил выселить нас из отеля. Я не придала этому эпизоду значения, подумав, что просто уставший и неадекватный дежурный. Ирина

Следующие три дня в номере Ирины и ее детей не убирались. А в день отъезда, когда весь багаж был уже погружен в автобус до аэропорта, тот самый дежурный вытащил сумку россиянки. Сын и дочь женщины бросились за ним, а сама Ирина в этот момент находилась в номере.

Дежурный, как рассказала Ирина, начал душить сына женщины, дочь попыталась защитить брата, но работник отеля несколько раз ударил ее.

«К сожалению, я выбежала слишком поздно и даже не смогла оградить своих детей от такого ужаса», — рассказывает она.

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В итоге чемодан туристам отдали только после того, как по вызову россиянки прибыла полиция. Автобус уехал без семьи Ирины, им пришлось добираться до аэропорта за свой счет на такси. Россияне буквально в последнюю минуту успели на свой самолет, уже во время полета, по словам москвички, у дочери началась истерика.

Дракой закончился и отдых россиянки Ольги, остановившейся в одном из отелей Кемера с дочкой. В один из вечеров у туристки произошла ссора на дискотеке с турецкой семьей, состоящей из мужа, жены и двоих детей.

«Мы заняли столик и пошли танцевать. Когда вернулись, за столиком сидела турецкая семья. Мы показали им на наши сумки, кошельки (которые лежали на столике) и попросили их освободить места. На это глава семейства показал нам жестами, чтобы мы убирались вон. Я высказала свое недовольство, в результате чего турецкая женщина первая ударила меня. Охрана вмешалась и отправила семейство в номер», — рассказывает россиянка.

Спустя полчаса к Ольге подошли некие друзья оскорбленной турецкой семьи и стали угрожать физической расправой:

Мне показали жестами, что будут бить и выкалывать глаза. Я побежала в отель и пожаловалась начальнику охраны. Меня сопроводили в номер. Инцидент имел продолжение и на следующий день. Турецкая семья встретила меня на обеде в баре на пляже и набросилась на меня с русским матом и кулаками. Я достала фотоаппарат и пригрозила, что если они не прекратят преследовать меня, то я сделаю фото и пойду в полицию. В тот же день написала на них жалобу. После опроса свидетелей турецкую семью решено было удалить из отеля.

Казалось бы, на этом неприятные моменты отдыха остались позади.

Однако вечером того же дня девушку вызвал к себе главный менеджер. Он обвинил ее в проституции и домогательствах к турку-главе семейства, сопровождая тираду отборной руганью.

«Его женщина написала на меня жалобу, мол, я фотографировала ее мужа и тем самым к нему приставала. Меня буквально выкинули из отеля, вышвырнув спящего ребенка из кровати. Я не успевала собирать вещи, закидывала их наспех в сумку. Во всей этой суматохе меня оскорбляли русским матом турки, работавшие в отеле, кто-то кидался на меня с кулаками. Мы убежали с дочерью еле живые».

Как выяснилось позже, в тот вечер в отель неожиданно привезли группу туристов, рейс которых прибыл на два дня раньше. Чтобы освободить номера, турки выгоняли тех, кому оставалось жить в отеле 2−3 дня, утверждает Ольга.

Вежливость и чаевые

Стоит отметить, что в массе своей российские туристы не замечают никаких «притеснений» со стороны турецкого персонала. Наоборот, указывают на полное расположение гидов и служащих отелей. Правда с оговоркой — чем выше звездочек у гостиницы, тем лучше обслуживание.

«Не знаю, кто обижает русских отдыхающих в Турции. Мне такого не случалось видеть в Кемере, — рассказал Виктор, побывавший в Турции год назад. — Персонал весь говорит по-русски, любая просьба выполняется немедленно, но может быть немного спустя рукава, со скидкой на восточный колорит. Например, я с двумя женщинами приперся в два ночи с самолета и выяснилось, что жене не нравится вид из окна. Не вопрос, предоставили другой номер. Пройдя туда показалось, что кондиционер немного “плохо холодит”. “Пожалуйста, дорогие гости из Москвы”, — все отрегулировали. Правда немного погодя, без фанатизма».

Отдыхающий считает, что на вежливость и щедрость, персонал в любой гостинице ответит вниманием и расположением.

«Да и вообще, небольшие чаевые решают все вопросы. Например, в том же случае с номером. Я мог тогда устроить скандал: “Вы что себе позволяете, куда меня селите?” Может тогда и побили конечно (смеется). Но зачем портить себе отдых и третировать усталого турка на вахте, не понимаю».

После некоторых мучений, Виктор все-таки вспомнил и отрицательные моменты двухнедельного отдыха по схеме «все включено»:

Однажды попросил у бармена ночью бутылку виски в номер, чтобы «два раза не вставать». Так он даже вспылил, горячий такой! Через 5 минут извинился, сходил в подсобку и принес. И это все, что могу припомнить. Потом у каждой гостиницы есть партнеры-магазины, куда гиды обязательно вас привезут, если вы захотите совершить покупки. Так вот сами гиды потихоньку советуют: «Там не покупай, дорого, отвезем потом просто в супермаркет, только начальству не говори».

«Да и за две недели мы пообщались с кучей народа из бывшего Союза. Ни у кого не было никаких претензий, — резюмирует Виктор. — Да и не валил бы народ в эту Турцию, если бы там так издевались над русскими».

Исключение, а не правило.

Отметим, что среди туристов, посетивших в этом году Турцию, больше всего (4,7 млн) оказалось россиян. Об этом пишет Medya Gunlugu со ссылкой на статистику погранслужб. И, судя по статистике, с каждым годом турецкие курорты становятся все более популярными. Так, в первые пять месяцев 2018 года численность российских туристов увеличилась на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среди россиян Турция стала самым популярным направлением. Другие страны, в которых россияне бывают чаще всего, — Финляндия, Китай, Эстония, Польша, Германия, Таиланд.

Издание перечисляет факторы, делающие Турцию привлекательной в глазах туристов из РФ: климат, наличие моря, ценовое преимущество, гигиена, безопасность, непродолжительный перелет, безвизовый режим, услуги для детей и семейного отдыха, а также владение персоналом русским языком во многих отелях.

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Среди минусов отдыха в Турции называлось «временами назойливое поведение продавцов», «бесцеремонность персонала некоторых отелей», а также «много соотечественников».

Как рассказал «Газете.Ru» адвокат Клуба защиты прав туристов Федор Коробков, Турция и Таиланд — лидеры по числу жалоб от русских туристов.

«Однако это не значит, что сервис там страдает или наблюдается агрессия непременно в адрес русских, — говорит Коробков. — Все дело в массовом потоке туристов в эти страны. Где больше народу, там, соответственно, больше жалоб».

Юрист подчеркнул, что для Турции нетипично пренебрежительное и грубое отношение к иностранным путешественникам: за порядком следит специальная туристическая полиция. А подобные инциденты могут произойти в любой стране мира.

Отметим, что в рейтинге стран, наиболее опасных для одиноких путешественниц, составленном Daily Mail, первое место занимает Индия. Каждые 20 минут тут совершается изнасилование, и нередко жертвами таких преступлений становятся именно туристки. Следом за Индией идет Бразилия, где также высок уровень изнасилований, а самым распространенным преступлением в отношении туристов является вооруженное ограбление на улице.