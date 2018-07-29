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16:38 (мск), источник: Nur.kz

Дождь, гроза и шквал: Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области

РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды в столице и Акмолинской области, передает NUR.KZ.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 65% 764 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Nur.kz

Как сообщили в метеоцентре, в ближайшие сутки в Астане ожидается дождь, местами сильный, также возможны грозы, град и ветер порывами до 15−20 метров в секунду.

В Акмолинской области 30—31 июля синоптики прогнозируют грозу, шквал, град, ветер северо-восточный 15−20 метров в секунду, днем 30 июля порывы 25 м\с.

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