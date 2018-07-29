Дождь, гроза и шквал: Штормовое предупреждение объявлено в Астане и Акмолинской области
РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды в столице и Акмолинской области, передает NUR.KZ.
РГП «Казгидромет» объявил штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды в столице и Акмолинской области, передает NUR.KZ.
Как сообщили в метеоцентре, в ближайшие сутки в Астане ожидается дождь, местами сильный, также возможны грозы, град и ветер порывами до 15−20 метров в секунду.
В Акмолинской области