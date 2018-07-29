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18:24 (мск), источник: СуперОмск

Крещение Руси в Омске отметили многотысячным Крестным ходом

День Крещения Руси празднуют сегодня миллионы православных христиан по всему миру — везде, где есть приходы Русской православной церкви.

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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

После Божественной литургии, которую служили архиерейским чином, Крестный ход двинулся от Успенского кафедрального собора и прошел по улицам Ленина, Бударина, Гагарина и Интернациональной. В шествии, которое возглавил Митрополит Владимир, приняло участие все духовенство Омской Епархии.

Верующих сегодня ждали и на Соборной площади, где прошел большой концерт популярных музыкальных коллективов города.

Напомним, в России День крещения Руси был установлен как памятная дата в 2010 году указом президента. Праздник отмечается в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году христианство восторжествовало на Руси над язычеством.

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