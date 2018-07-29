Крещение Руси в Омске отметили многотысячным Крестным ходом

После Божественной литургии, которую служили архиерейским чином, Крестный ход двинулся от Успенского кафедрального собора и прошел по улицам Ленина, Бударина, Гагарина и Интернациональной. В шествии, которое возглавил Митрополит Владимир, приняло участие все духовенство Омской Епархии.

Верующих сегодня ждали и на Соборной площади, где прошел большой концерт популярных музыкальных коллективов города.

Напомним, в России День крещения Руси был установлен как памятная дата в 2010 году указом президента. Праздник отмечается в День памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году христианство восторжествовало на Руси над язычеством.