В начале рабочей недели в Омске резко похолодает

Так, в первый рабочий день, 30 июля, температура воздуха в Омске поднимется от +17 до +22. Также местами прогнозируются небольшой дождь и гроза. Впрочем, 31 июля и 1 августа дневная температура в Омске, согласно прогнозу, поднимется до +24. Вероятность осадков также сохранится.