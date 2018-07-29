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18:28 (мск), источник: СуперОмск

В начале рабочей недели в Омске резко похолодает

В ближайшие дни жара в Омске сменится на довольно резкое похолодание.

Прогноз погоды на предстоящие три дня опубликован на официальном сайте Обь-Иртышского гидрометеоцентра.

Так, в первый рабочий день, 30 июля, температура воздуха в Омске поднимется от +17 до +22. Также местами прогнозируются небольшой дождь и гроза. Впрочем, 31 июля и 1 августа дневная температура в Омске, согласно прогнозу, поднимется до +24. Вероятность осадков также сохранится.

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