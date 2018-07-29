Программу «Мой район» реализуют с учетом мнений москвичей

«Я встречаюсь очень много в разных районах Москвы, и везде слышу от москвичей запрос: мы хотим, чтобы наш район был не хуже, чем в центре. Конечно так, как в центре, делать невозможно и не нужно, наверное, но надо делать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен», — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».