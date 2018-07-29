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17:52 (мск), источник: m24.ru

Программу «Мой район» реализуют с учетом мнений москвичей

Новая программа «Мой район» позволит развивать инфраструктуру города с учетом пожеланий местных жителей, заявил Сергей Собянин.

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы

«Я встречаюсь очень много в разных районах Москвы, и везде слышу от москвичей запрос: мы хотим, чтобы наш район был не хуже, чем в центре. Конечно так, как в центре, делать невозможно и не нужно, наверное, но надо делать так, чтобы каждый район был комплексно благоустроен», — рассказал мэр в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, это означает, что в каждом районе будут хорошие поликлиники, библиотеки, парки, дома культуры и спортивные объекты. Программа «Мой район» направлена на комплексное развитие территорий и решение их проблем.

Ранее Собянин рассказал, что реконструкция вылетных магистралей увеличивает их пропускную способность на 25−30 процентов. Он отметил труд проектировщиков, планирующих колоссальные объекты.

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