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20:06 (мск), источник: РИА Крым

В «Крымавтотрансе» рассказали, на что чаще всего жалуются пассажиры

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости Крым. За второй квартал 2018 года в ГУП «Крымавтотранс» поступило 271 обращение от пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 26 заявлений были перенаправлены министерством транспорта Крыма для рассмотрения в пределах компетенции ГУП.

Среди основных тем обращений — неудовлетворительное состояние транспорта автоперевозчиков, некомпетентность водителей, транспортная доступность междугородних перевозок, прилетающих в аэропорт «Симферополь», прочее.

По итогам рассмотрения обращений 14 сотрудников автостанций получили дисциплинарное взыскание.

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